Глава управления Росгвардии по Ростовской области заработал 1,8 млн за год

Руководитель управления Росгвардии по Ростовской области отчитался о своих доходах. В 2019 году Владимир Жигула заработал 1,8 миллионов рублей. Декларация правоохранителя опубликована на официальном сайте ведомства.Жигула задекларировал пятую часть земельного участка на 601 квадратный метр, а также квартиру площадью 133 квадратных метра и гараж на 37 квадратов. Личного автомобиля у него нет. Скорее всего, руководитель ведомства передвигается на служебной машине.Заместители Владимира Жигулы заработали намного меньше. Так, заместитель начальника управления Александр Лютин за 2019 год заработал почти на полмиллиона меньше своего руководителя. За год его доход составил 1 миллион 262 тысячи рублей. Доход замначальника управления (по материальному и техническому обеспечению) Александра Будкова в прошлом году составил 1 миллион 399 тысяч рублей. Заместитель начальника, начальник отделения по работе с личным составом, Михаил Чумаков за год задекларировал 1, 4 миллиона рублей. Начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Михаил Виноградов также за 2019 год заработал 1,4 миллиона рублей.