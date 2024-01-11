В Азове владелица провалившегося под землю авто может обратиться в суд

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Владелица автомобиля, который провалился под землю в Азове может подать иск в суд. Женщина может взыскать деньги с виновников происшествия.ЧП случилось на улице Севастопольской утром 11 января. Женщина за рулем иномарки проезжала неподалеку от дома №161А. В какой-то момент часть машины ушла под землю. Испуганная горожанка начала сигналить и позвала на помощь. Очевидцы помогли ей выбраться через багажник.Послу случившегося в администрации Азова сообщили, что водоканал проверяет причину провала. Там проводят земляные работы.Как сообщает Donday.ru со ссылкой на адвоката, потерпевшая имеет право на полное возмещение ущерба за повреждение автомобиля, расходов на лечение и моральную компенсацию.Напомним, аналогичная ситуация случилась в 2018 году. Тогда «Форд Экоспорт» полностью провалился под землю. После разбирательств хозяйка автомобиля получила компенсацию в полмиллиона рублей от городского водоканала.