В Ростовской области пассажир рейсового автобуса порезал ножом трех женщин

В Азовском районе Ростовской области вооруженный мужчина с ножом напал на трех женщин в автобусе. Происшествие случилось на автодороге Азов - село Круглое 15 июля.По словам очевидцев, мужчина ехал на рейсовом автобусе. В какой-то момент он будто озверел. Дебошир вскочил со своего места, достал нож и стал размахивать им перед пассажирами. В результате ранения получили три женщины. В районе дома № 16А на Кагальницком шоссе неизвестный скрылся с места преступления. На место тут же вызвали медиков и полицию. Пострадавших госпитализировали.Как сообщил Rostov.ru собственный источник, пострадавших пассажирок автобуса прооперировали. Одна из них скончалась от полученных травм.Информация о том, задержан ли подозреваемый в нападении, уточняется.