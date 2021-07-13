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В Ростовской области пассажир рейсового автобуса порезал ножом трех женщин

В Ростовской области пассажир рейсового автобуса порезал ножом трех женщин
В Азовском районе Ростовской области вооруженный мужчина с ножом напал на трех женщин в автобусе. Происшествие случилось на автодороге Азов - село Круглое 15 июля.

По словам очевидцев, мужчина ехал на рейсовом автобусе. В какой-то момент он будто озверел. Дебошир вскочил со своего места, достал нож и стал размахивать им перед пассажирами. В результате ранения получили три женщины. В районе дома № 16А на Кагальницком шоссе неизвестный скрылся с места преступления. На место тут же вызвали медиков и полицию. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщил Rostov.ru собственный источник, пострадавших пассажирок автобуса прооперировали. Одна из них скончалась от полученных травм.

Информация о том, задержан ли подозреваемый в нападении, уточняется.

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