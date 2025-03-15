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Глава Минфина Ростовской области была исключена из комиссии по борьбе с коррупцией

Глава Минфина Ростовской области была исключена из комиссии по борьбе с коррупцией
Главу Минфина Ростовской области исключили из состава антикоррупционной комиссии. Информация об этом опубликована на портале правовой информации.

Помимо Лилии Федотовой, из комиссии выведены глава города Ростова Александр Скрябин в связи с новым назначением, а также экс-глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что задержание Лилии Федотовой произошло 3 февраля. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Ленинский районный суд Ростова заключил высокопоставленную чиновницу под стражу на два месяца.

Более того, 4 февраля, сразу после задержания, членство Лилии Федотовой в местном отделении партии «Единая Россия» было временно приостановлено соответствующим решением.
Фото: Правительство РО
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