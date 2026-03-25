В Ростове жители просят вывезти спиленные ветви возле детской площадки на Космонавтов

Фото: Благоустройство

Жители Ростова-на-Дону просят вывезти спиленные ветви в районе детской площадки на Космонавтов. Жалобу разместили жители на сайте Благоустройства.По словам горожан, поваленные ветви оставили на проспекте Космонавтов, 1В, строение 1. На снимках видно, что ветви лежат в районе детской площадки.- Не вывозят спиленные деревья,- пишут пользователи.Не исключено, что на территории могут пострадать дети. В темное время суток опасные ветви можно просто не заметить. Чтобы избежать ЧП проблему просят решить в ближайшее время.