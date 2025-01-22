Глава города Шахты Константин Корнеев досрочно снял с себя полномочия

Фото: городская Дума города Шахты

Председатель городской Думы — глава города Шахты Константин Корнеев сложил полномочия 22 января. Сразу после этого депутаты избрали его председателем городской Думы.Причиной рокировки стал принятый в мае 2024 года закон, который поменял порядок избрания глав муниципалитетов. Согласно ему, с председателей городских Дум и районных собраний депутатов снимаются полномочия глав городов и районов. По своей сути процедура является косметической.Константин Корнеев родился в городе Шахты. Свою карьеру начал в 1991 году с Шахтинского горисполкома. С 1992 по 1993 являлся начальником отдела рыночных структур и внешнеэкономических связей администрации города Шахты.В 2015 году Константина Корнеева избрали депутатом городской Думы города Шахты шестого созыва. В 2023 году его выбрали председателем городской Думы - главой города Шахты.