Министром здравоохранения Ростовской области стал Юрий Кобзев
Юрия Кобзева назначили министром здравоохранения Ростовской области. Документ о назначении 21 декабря подписал губернатор региона Василий Голубев.
48-летний Юрий Кобзев родом из Таганрога. Окончив медицинский университет, он пошел работать по специальности. С 1989-го по 2016 год занимал различные должности в сфере медицины. В 2014 году Кобзев стал главврачом таганрогской городской БСМП, а спустя два года стал заниматься вопросами здоровья в составе комитета по охране здоровья в Госдуме.
Юрий Кобзев сменил на должности экс-руководителя министерства Татьяну Быковскую, которая руководила им более 15 лет. Помимо огромного послужного списка и регалий за заслуги перед медициной Ростовской области, чиновница прославилась и громкими скандалами. В частности, за год до своего увольнения ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
По версии правоохранителей, в октябре ФАС России опубликовала результаты проверки министерства здравоохранения. Антимонопольная служба выявила нарушения в процессе проведения закупки на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах. Донской Минздрав заключил договоры с коммерческой организацией ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив закон о конкуренции. Следствие посчитало, что Быковская вместе со своим замом Станиславом Беседовским участвовала в махинациях. Несмотря на достаточно серьезное заявление, Быковская вышла сухой из воды.
На фоне всех судебных перипетий, а также коронавируса у чиновницы подкосилось здоровье. В самый разгар пандемии ее экстренно госпитализировали с сердечным приступом, а перед самим увольнением она заболела коронавирусом.
Сейчас Быковская на пенсии. Она радуется жизни и нянчится с внуками, которые вместе с дочерью и зятем приехали на зиму в Ростовскую область. Экс-чиновница активно ведет инстаграм и пока не собирается искать другую работу.