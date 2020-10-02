Загруженность коечного фонда ЦГБ Азова превышена на 200%

Загруженность развернутых для больных коронавирусом коек в Центральной городской больнице Азова превышена на 200%, заявил главный врач медучреждения Вадим Бридковский 5 октября.В ЦГБ были развернуты 25 коек для пациентов с диагнозом «коронавирус». В итоге размещен сейчас на них 51 больной человек. Продолжается отправка людей в ковидные госпиталя на других территориях Ростовской области.Напомним, в ЦГБ Азова на карантин по COVID-19 закрыты отделения урологии и кардиологии. В больнице заразились 68 врачей, большая часть которых уже выздоровели.