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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с делегацией из Китая

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с делегацией из Китая
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с представителями Культурной инвестиционной группу компаний «Феникс». Делегация приехала на встречу в донскую столицу из Пекина. Компания инвестирует в различные проекты, в том числе те, которые связаны с культурой, туризмом, медиасферой и запуском производств.

Несмотря на большое давление со стороны коллективного Запада, Китай готов к дальнейшему сотрудничеству с российскими городами. У Ростова-на-Дону уже 16 городов-побратимов. В том числе, такие города как - Яньтай и провинция Шаньдун в Китайской Народной Республике.

- Мы будем рады установить партнерские отношения также со столицей провинции – городом Цзинань, посетить который планируем уже в сентябре этого года,- добавил Алексей Валентинович.

С китайской стороны делегацию возглавил генеральный директор Культурной инвестиционной группы компаний «Феникс» господин Чэнь Чанъин. В рамках рабочей встречи Алексей Логвиненко обменялся с ним опытом развития территорий. В ходе беседы затронули тему инвестиционного потенциала городов. Также обсудили значимость партнерских и побратимских связей между городами.

Культурно инвестиционная группа компаний «Феникс» рассматривает город для производства крупноузловой сборки джипов. В 2023 году вместе с китайской стороной планируется приступить к реализации проекта по строительству в Ростове арт-резиденции. Однако цель визита делегации из Пекина – это подобрать творческие коллективы для организации их гастролей в Китае. Там инвестиционная группа планирует запустить международный культурный центр. Он станет так называемым мостом, который соединяет города со всего мира.

- Мы приветствуем такой формат сотрудничества и с уважением относимся к выбору нашего города для представления русской культуры в Китае. Уверен, что творческие коллективы донской столицы достойно выступят на концертных площадках Китая, а местные жители смогут составить свое мнение о творческом потенциале донской столицы,- подчеркнул Алексей Логвиненко.

Международные межмуниципальные контракты – это один из наиболее эффективных каналов общения. Он позволяет поддерживать коммуникацию на международном уровне и развивать деловые отношения.
Фото: Администрация Ростова
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