Глава администрации Пролетарского района покидает пост из-за проблем со здоровьем

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Глава администрации Пролетарского района Ростовской области Сергей Гончар уходит с должности из-за проблем, касающихся здоровья. Об этом 4 февраля сообщает nashanedelya со ссылкой на итоги внеочередного заседания районных депутатов.Сергей Гончар занимал этот пост с марта 2015 года. 31 января он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Врачи рекомендовали ему в ближайшие несколько месяцев заниматься исключительно своим здоровьем. Его решение поддержали депутаты собрания.Имя нового районного главы, скорее всего, станет известно весной 2022 года.