ГК «ЮгСтройИнвест» переданы 392 квартиры в Ростове для людей, проживающих в аварийном фонде

Фото: ЮСИ.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» передала 392 квартиры в муниципальную собственность администрации Ростова-на-Дону. Современное и комфортное жилье пойдет на решение регионального вопроса расселения аварийных домов.Квартиры были выделены в популярном экорайоне столицы Дона - «Вересаево». Этот проект «ЮСИ», входящий в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области», стал настоящим украшением Ростова.Внутри микрорайона расположена вся необходимая инфраструктура. Там находятся два детских садика на 600 малышей и одна из самых больших школ в области на 1 434 ученика. Среди огромного количества деревьев, кустов, других зеленых насаждений и прогулочных аллей возвышаются 30 многоквартирных домов.Несколько квартир уже переданы людям, проживающим в аварийном фонде столицы Дона.- Благодарим, конечно, правительство Ростова и Ростовской области. Спасибо большое, что нас переселили в такой замечательный район, где все сделано для людей! - поделились впечатлениями от нового жилья Михаил и Вера Кашкаровы.«ЮгСтройИнвест» ранее оказывал похожую поддержку для жителей донского региона, оказавшихся в трудной ситуации. Группой компаний было передано 720 квартир семьям обманутых дольщиков. Из них 525 находятся в ЖК «Красный Аксай», остальные 195 - в экорайоне «Вересаево».- По инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева для решения проблем с переселением граждан из аварийного жилья были внесены изменения в 312-й областной закон, - подчеркнул Игорь Папко, директор ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон». - Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Иванов Юрий Иванович всецело поддержал предложение, и при плотной и конструктивной совместной работе с правительством области и администрацией города уже в прошлом году компания передала в муниципальную собственность 392 квартиры. И уже сегодня часть нуждающихся получили свои долгожданные ключи от квартиры. Благодарим правительство Ростовской области за всестороннюю поддержку и совместную плодотворную работу на благо ростовчан.Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - лидер по жилому строительству в Ростове-на-Дону. Кроме «Вересаево» и «Красного Аксая» известна в городе масштабными проектами. В их числе - ЖК «Левобережье», который расположен неподалеку от «Ростов Арены» на левом берегу Дона, а также «умный квартал» «Полет» на территории старого аэропорта города.