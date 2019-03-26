В Пролетарском районе Ростова-на-Дону построят детский сад на 300 мест



В Пролетарской районе Ростова появится новый детский сад на 300 мест. Из них половину отведут для ясельных групп, вторую — для малышей постарше.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» заключила соглашение с Правительством Ростовской области о возведении дошкольного образовательного учреждения в экорайоне «Вересаево». Сейчас ЮСИ уже строит первые три дома и подземный паркинг.

Экорайон возводится в Пролетарском районе между улицами Берберовская и Вересаева. Рядом будет организована парковая зона площадью 18 гектаров. Согласно плану, в «Вересаево» на участке в 36 гектаров появится 30 домов комфорт-класса, школа на 1434 учеников, два детских сада на 300 мест и поликлиника с пунктом скорой помощи.



- Реализация проекта «Вересаево» не только даст Ростову новые современные социальные объекты, но и решит проблему обманутых дольщиков. Квартирами будут обеспечены 719 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, - рассказали в пресс-службе группы компаний «ЮгСтройИнвест».



Первые 23 семьи уже въехали в долгожданные квартиры в микрорайоне «Красный Аксай», который так же реализует ЮСИ. Ещё 36 получат жильё 20 апреля. В общей сложности в «Красном Аксае» поселятся 524 семьи, обманутые недобросовестными застройщиками. В «Вересаево» первые жильцы заселятся уже в декабре 2019 года.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» воплотит в новом микрорайоне не только ставшую уже традиционной концепцию комплексной застройки, но и создаст уникальное благоустройство. Упор делается на создании «зелёных» зон внутри квартала. Каждый дом будет окружён скверами, бульварами и аллеями с огромным количеством растений. Это создаст эффект прибывания на природе, тогда как центр Ростова будет находиться в 15-ти минутах езды.



ЮСИ построит в «Вересаево» многоуровневые и подземные парковки.



Экорайон планируется огородить по периметру и оснастить системой видеонаблюдения. На въезде будет стоять автоматический шлагбаум.



«ЮгСтройИнвест» - один из самых социально ответственных застройщиков России. В каждом микрорайоне ЮСИ не только строит жилые дома, но и создаёт целую инфраструктуру. В Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону уже сдано в эксплуатацию две школы и девять детсадов, ещё два детских сада и две школы находятся на этапе возведения.