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Гендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную награду

Гендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную награду
Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» получил государственную награду. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Юрию Иванову вручил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Накануне Дня России в Правительстве Ставрополья прошла торжественная церемония награждения. Государственные и краевые награды получили труженики различных отраслей экономики и социальной сферы. Среди них был и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

- Быть удостоенным медали ордена «За заслуги перед Отечеством» - большая честь, - прокомментировал Юрий Иванов. – Это высокая оценка работы всего трудового коллектива «ЮгСтройИнвеста». С момента основания компания придерживалась и будет придерживаться принципов социальной ответственности, принципов строить качественно, с душой и на совесть!
Гендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную награду
Награда была присуждена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Компания «ЮгСтройИнвест» была основана в 2003 году. На сегодняшний день она является одной из пяти крупнейших застройщиков России. За 15 лет успешной работы компания построила 152 дома в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Общая площадь введённых в эксплуатацию объектов составляет свыше 3,2 млн кв. м. Среди них девять детских садов и две школы.

Количество социальных объектов, построенных компанией, скоро станет больше. В Ставрополе и Краснодаре в ближайшее время будут сданы два детских сада с ясельными группами на 460 мест. Две школы на 2650 учащихся откроют свои двери в Ставрополе и Ростове-на-Дону 1 сентября. Над всеми социальными объектами компания берёт шефство.

«ЮгСтройИнвест» известен своей активной социальной политикой. Застройщик участвует в программах помощи нуждающимся, ветеранам Великой Отечественной войны, детским домам.
Гендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную награду
Объекты федерального значения, построенные компанией, стали визитной карточкой Ставрополья. Силами «ЮгСтройИнвеста» возведен музейный комплекс «Россия – Моя история», Владимирская площадь, где расположен самый большой в крае светомузыкальный фонтан.

По личной инициативе генерального директора Юрия Иванова, с 2016 года в Ставропольском крае строится крупный храмовый комплекс. Главным его объектом стал собор святого равноапостольного князя Владимира.

Кроме главного храма на территории комплекса появится Духовно-просветительский центр и парк площадью 1,5 гектара.
Гендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную наградуГендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную наградуГендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную наградуГендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную наградуГендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную наградуГендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную наградуГендиректор ростовской компании-застройщика получил государственную награду

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