На салют ко Дню Победы в Ростове потратят 400 тысяч рублей



Традиционный фейерверк ко Дню Победы обойдётся бюджету Ростова в 400 тысяч рублей. В настоящее время управление культуры города ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию, салют должен включать в себя батареи «серебряные хвосты», «красные мерцающие мины», «ярко-синие астры», «белые хризантемы, переходящие в красные, жёлтые, зелёные звёзды», «золотые короны», «пурпурные пионы» и «золотые волны».



Всего в честь праздника в небо выпустят несколько сотен залпов. Увидеть фейерверк можно будет 9 мая с 22 до 22:10.

Напомним, что на оформление города к 9 мая потратят 6 миллионов рублей.