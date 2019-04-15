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На салют ко Дню Победы в Ростове потратят 400 тысяч рублей

На салют ко Дню Победы в Ростове потратят 400 тысяч рублей
Традиционный фейерверк ко Дню Победы обойдётся бюджету Ростова в 400 тысяч рублей. В настоящее время управление культуры города ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, салют должен включать в себя батареи «серебряные хвосты», «красные мерцающие мины», «ярко-синие астры», «белые хризантемы, переходящие в красные, жёлтые, зелёные звёзды», «золотые короны», «пурпурные пионы» и «золотые волны».

Всего в честь праздника в небо выпустят несколько сотен залпов. Увидеть фейерверк можно будет 9 мая с 22 до 22:10.
Напомним, что на оформление города к 9 мая потратят 6 миллионов рублей.

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