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Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» ограничили движение

Из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» ограничили движение
На федеральной автодороге М-4 «Дон» на мосту через реку Кундрючья ограничили движение транспорта. Об этом рассказали в «Автодоре».

Так, закрыт будет проезд правому мосту на 979-м километре трассы. Временные неудобства будут действовать по 15 июня. Причиной ограничения стали ремонтные работы на объекте. Автомобили смогут передвигаться только по двум полосам левой дороги.

Водителей призывают по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

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