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Футбольный союз снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков

Футбольный союз снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков
Российский футбольный союз снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков. Информация об этом опубликована на официальном сайте РФС.

Экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев обратился в РФС с заявлением, чтобы вернуть задолженность по зарплате. Союз еще в конце июня обязал клуб рассчитаться с тренером. Однако почти за два месяца ситуация не изменилась. Тогда Палата по разрешению споров запретила клубу регистрировать новых игроков.

«Ростов» подал ходатайство на изменение запрета на другую меру. В результате заявление удовлетворили. Вместо этого клуб должен перечислить деньги на счет РФС (по заявлению Бердыева).

Напомним, Курбан Бердыев занимал пост тренера «Ростова» с 2014 по 2016 год. За это время команда поднялась с последней на вторую строчку турнирной таблицы.

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