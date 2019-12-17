Футболист «Ростова» Павел Мамаев оказался в числе самых популярных персон 2019 года



Футболист «Ростова» Павел Мамаев вошел в топ-30 персон 2019 года. Полузащитника признали одним из самых популярных личностей по версии «Медиалогии».



«Медиалогия» оценила, насколько часто в СМИ упоминаются имена известных людей. Так, имя Павла Мамаева встречалась 90 356 раз. Он занял 29-е место рейтинга. По этому показателю Мамаева обошли Артем Дзюба, который оказался на 20-м месте (102 234 упоминания), и Александр Кокорин, занявший 23-ю строчку (95 307 упоминаний).



Напомним, в 2018 году Павла Мамаева осудили за хулиганство и побои на год и пять месяцев колонии. Через четыре месяца футболист вышел по УДО. После освобождения он стал игроком «Ростова».