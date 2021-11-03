ЖФК «Ростов» одержал победу над «Зенитом»

Фото: ЖФК «Ростов»

Петербурженки в таблице шли на втором месте – «Зенит» ведёт борьбу за второе место по итогам чемпионата и попадание в Лигу чемпионов. Казалось, «сине-бело-голубые» должны были выигрывать. Но ростовчанки сенсационно победили.В первом тайме «Зенит» был значительно опаснее. Ряд острых моментов у ворот «Ростова» не был использован - везло. А в середине первого тайма «Ростов» неожиданно забил. Успехом увенчалась одна из редких атак. Юлия Запотичная выполнила хороший навес со штрафного, а Надежда Колтакова освободилась из-под опеки и пробила головой – 1:0. Далее гостьи очень много атаковали, но так и не смогли забить хотя бы один гол. Итог – неожиданная победа ЖФК «Ростов».В других встречах 25-го тура Суперлиги «Локомотив» (Москва) разгромил дома «Рубин» (Казань) - 4:0, «Енисей» (Красноярск) одолел в гостях «Краснодар» - 3:2, ЦСКА (Москва) был сильнее «Звезды-2005» (Пермь) - 3:1, а «Чертаново» (Москва) одолело «Рязань-ВДВ» - 2:1.Очередной матч подшефные Натальи Карасёвой сыграют дома 13 ноября. В этот день «жёлто-синие» примут «Рязань-ВДВ». Пока в таблице Суперлиги ЖФК «Ростов» всё на том же пятом месте из десяти.