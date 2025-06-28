Фестиваль «На связи» для молодежи прошел в Ростове

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове ко Дню молодежи прошел фестиваль «На связи». В парке Октябрьской Революции с приветственным словом выступил глава города Александр Скрябин.Яркий зажигательный молодежный городской фестиваль «На связи!», посвященный Дню молодежи, собрал сегодня в парке имени Октябрьской Революции молодых ростовчан.- Молодежь Ростова – умная талантливая смелая. Они не боятся мечтать, творить, менять мир вокруг и оставаться на связи с тем, что действительно важно! - поделился Александр Скрябин.Глава поздравил участников с праздником, особо отличившимся представителям молодого поколения вручил благодарственные письма за значительный вклад в реализацию молодежной политики в нашем городе.В России запущен новый национальный проект «Молодежь и дети». В этом году при поддержке врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря открыли пространство для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей – первый Многофункциональный молодежный центр.- И на этом мы не остановимся. Убежден, что Дом молодежи должен быть в каждом районе! - добавил глава.В рамках фестиваля прошли различные мероприятия, включая мега-розыгрыш призов и концерт с популярными хитами. Участники получили возможность выиграть множество подарков. Среди них был и телевизор, который достался Юлии.- На самом деле я попала сюда случайно, я из другого города. У меня подруга здесь выступала и дала свой билет, и вот... Спасибо за мероприятие и эмоции! - поделилась девушка.Фестиваль получился ярким и праздничным. Молодые ростовчане поблагодарили за хорошее настроение и подарки.