Алексей Логвиненко принял участие в городском молодежном фестивале «На связи!» ко Дню молодежи

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие в городском молодежном фестивале «На связи!», посвященном Дню молодежи. Фестиваль прошел 28 июня и собрал сотни активных, неравнодушных, успешных молодых жителей донской столицы.Символично название мероприятия «На связи!», ведь наша молодежь всегда готова делиться своим креативом, идеями и проектами. Она всегда на связи. Участие в празднике приняли представителей рабочей, студенческой, творческой молодежи, молодые семьи. Украшением праздника стали активисты из добровольческих объединений: городской Волонтерский корпус, Движение первых, МГЕР, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики. Молодые люди, которые первыми приходят на помощь не на словах, а на деле доказывая любовь к родине.- Их вклад в поддержку нашей армии, жителей новых территорий, в сбор гуманитарной помощи бесценен. Благодарю каждого за самоотверженность, участие и поддержку! - отметил глава администрации.Самых активных представителей молодежи Алексей Валентинович наградил Почетными грамотами и Благодарственными письмами за значительный вклад в реализацию молодежной политики.Ростовчанка Анастасия Анатий — выпускница школы №22. Она стала единственным обладателем в нашем городе ста баллов по Единому государственному экзамену сразу по двум предметам: русскому языку и обществознанию среди муниципальных школ. Кроме того, Настя - призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому и английскому языкам, праву и обществознанию. За успехи в учебе в честь Дня Молодежи ростовчанка получила персональный подарок — ноутбук.- Наши дети не только умные, трудолюбивые, смелые. Они талантливые. И каждый из присутствующих смог в этом убедиться. Ростов – город удивительной молодежи, которая строит настоящее и уверенно смотрит в будущее! - подчеркнул Алексей Логвиненко.