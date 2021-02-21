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Фельдшер БСМП Ростова умер, переболев коронавирусом

Фельдшер БСМП Ростова умер, переболев коронавирусом
Сфера здравоохранения Ростовской области продолжает пополняться фамилиями медиков, которые не перенесли коронавирус. В донской столице от последствий вируса умер 30-летний фельдшер БСМП Василий Аршинников. Об этом сообщил член совета дома, в котором он жил, Алексей Костенко.

Медик приехал в донскую столицу из небольшого поселка под Зерноградом. Работал в отряде специализированной медицинской помощи № 9 БСМП Ростова-на-Дону. Коронавирус Василий подхватил на работе, а позже узнал и другой страшный диагноз - онкология.

В срочном порядке ему сделали операцию, но спасти не смогли. Через несколько дней мужчины не стало. Похоронили фельдшера в родном поселке.

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