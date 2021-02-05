Пациент умер после удаления ручки из глаза в БСМП Ростова
В БСМП-2 Ростова-на-Дону скончался 37-летний мужчина, из глаза которого извлекли ручку. Пациент умер 9 февраля, так и не придя в сознание.
Как сообщил DonDay.ru, мужчина получил ранение в СИЗО №3 Новочеркасска в ночь на 6 февраля. Сокамерник, увидев у него ручку, торчащую из глаза, позвал охранников. Сотрудники изолятора вызвали бригаду скорой, и пострадавшего доставили в БСМП.
Врачи извлекли инородный предмет и госпитализировали мужчину, но спасти его не удалось. Пациент скончался на следующий день после операции.