Федор Добронравов отменил все выступления из-за реабилитации после операции

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Известный актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года после операции. Артисту предстоит длительная реабилитация.Уроженец Таганрога Федор Добронравов на время приостановил свою актерскую деятельность. У 62-летнего артиста еще в конце февраля жаловался на боли в позвоночнике и шее. Из-за чего его экстренно госпитализировали. Актеру потребовалась тяжелая операция. Добронравову потребуется в течение года находиться на реабилитации из-за такого серьезного хирургического вмешательства. Артиста уже выписан.Напомним, что в марте 2018 года артист перенес инсульт, но уже в апреле выходил на сцену. Поклонники надеются, что и в этот раз он также быстро справится со своим недугом и сможет и дальше радовать своими ролями.Артист родом из Таганрога. Федор Добронравов сыграл в десяте кинолент. Кроме того, он является постоянным актером в театре. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Он женат и имеет двоих сыновей. Виктор Добронравов и Иван Добронравов также играют в кино и театре.