Таганрожец Фёдор Добронравов госпитализирован в тяжёлом состоянии



Уроженца Таганрога известного актёра Фёдора Добронравова доставили в больницу в прединсультном состоянии. Об этом сообщили в Экспресс-газете 3 февраля.



Артист находился в Рязани и готовился к выходу на сцену. За несколько часов до выступления ему неожиданно стало плохо. Измерив давление, Добронравов увидел, что показания тонометра превышают отметку 200. Ему срочно вызвали скорую.



Актёра госпитализировали, а на сцену вместо него вышел дублёр. Следующий спектакль запланирован в Туле, где также выступит другой артист.



Первый инсульт Фёдор Викторович перенёс в марте 2018 года. Ему стало плохо прямо перед спектаклем, как и в этот раз.