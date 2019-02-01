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Таганрожец Фёдор Добронравов госпитализирован в тяжёлом состоянии

Таганрожец Фёдор Добронравов госпитализирован в тяжёлом состоянии
Уроженца Таганрога известного актёра Фёдора Добронравова доставили в больницу в прединсультном состоянии. Об этом сообщили в Экспресс-газете 3 февраля.

Артист находился в Рязани и готовился к выходу на сцену. За несколько часов до выступления ему неожиданно стало плохо. Измерив давление, Добронравов увидел, что показания тонометра превышают отметку 200. Ему срочно вызвали скорую.

Актёра госпитализировали, а на сцену вместо него вышел дублёр. Следующий спектакль запланирован в Туле, где также выступит другой артист.

Первый инсульт Фёдор Викторович перенёс в марте 2018 года. Ему стало плохо прямо перед спектаклем, как и в этот раз.

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