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Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о состоянии своего здоровья

Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о состоянии своего здоровья
Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Из-за плотного графика у него практически не остаётся времени на посещение докторов, поэтому иногда приходится жертвовать выступлениями — о здоровье тоже нельзя забывать.

- Врачи иногда просят меня: «Фёдор Викторович, пора обследоваться», - рассказал артист.

Как недавно сообщал Rostov.ru, Добронравова госпитализировали в тяжёлом состоянии. Артист же в беседе с РЕН ТВ заявил, что оказался в больнице из-за планового обследования.

На сцену театра в Рязани вышел его дублёр. Поклонники актёра, конечно, разочаровались, не увидев кумира. В Туле выступление также состоялось без него.

Таганрожец добавил, что чувствует себя хорошо и продолжает играть в спектаклях.

Напомним, в марте 2018 года Фёдор Викторович перенёс инсульт. Готовясь к выходу на сцену, коллеги заметили, что мужчина ведёт себя странно и говорит несвязно. Актера доставили в больницу, медики диагностировали у него нарушение кровообращения в мозгу.

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