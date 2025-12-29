Фасад доходного дома Котлярова в Ростове скрыли под черным баннером

Фото: Александр Сушков

В Ростове фасад доходного дома Котлярова скрыли под черным баннером. Фотографией поделился Александр Сушков, член Совета при Комитете по сохранению объектов культурного наследия Ростовской области.27 декабря общественник сделал фото, проходя мимо здания по адресу: Суворова, 6. На снимке заметно, что фасад здания укрыт темным баннером. Предположительно, это ткань, закрывающая участок с обрушениями. Такая мера была принята для предотвращения падения фрагментов фасада на прохожих.Как отметил Александр Сушков, установка баннера на фасад здания, являющегося объектом культурного наследия, требует разрешения от Комитета по охране ОКН. Неясно, получил ли Комитет по охране объектов культурного наследия информацию о случившемся. Если ситуация действительно критическая и обрушение может случиться в любой момент, то возникает вопрос о безопасности людей.- Соответствующее обращение мы отправили в комитет ОКН, - добавил Сушков.