ОКН подаст в суд на владельцев квартир дома Я. Г. Эсс в Ростове из-за разрушающейся крыши

Фото: Александр Сушков

Комитет по охране культурного наследия намерен обратиться в суд с иском к владельцам квартир в доме Я. Г. Эсс в Ростове-на-Дону в связи с аварийным состоянием крыши. Об этом стало известно от градозащитника Александра Сушкова, который получил соответствующее уведомление.В марте на проспекте Ворошиловском, 17/67 произошло ЧП с кровлей объекта культурного наследия. Местные жители и активисты заметили, что с крыши отваливаются фрагменты конструкции. Это создаёт опасность для прохожих, ведь в любой момент с крыши могут упасть строительные материалы и нанести вред людям.Александр Сушков направил обращение в администрацию города, в котором просил принять меры для решения проблемы.В ответ администрация сообщила, что дом является частной собственностью, и ремонт должен проводиться за счёт жильцов. В апреле было запланировано собрание собственников квартир в объекте культурного наследия. На собрании должны были обсудить вопрос ремонта кровли. Однако собрание не состоялось из-за отсутствия участников. Кроме администрации, Александр Сушков отправил запрос в региональный комитет ОКН и прокуратуру. Но ответы также не решили существующую проблему.В ответе комитета сообщается, что в 2023 году владельцам было направлено уведомление о необходимости обеспечить сохранность объекта культурного наследия. «В связи с тем, что требования не учли, комитет планирует подать иск в суд, требуя провести работы по сохранению объекта культурного наследия», — говорится в документе.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что будет проведена проверка по доводам обращения.В следующий раз жильцы соберутся 15 мая. Пока не известно, состоится ли встреча. Но аварийное состояние крыши по-прежнему представляет опасность для жителей города.Доходный дом Я. Г. Эсс был построен в начале двадцатого столетия. Его внешний вид украшен кирпичным декором, который характерен для стиля модерн. Четырехэтажное здание имеет форму буквы Г, у него есть цокольный этаж и многоскатная крыша. Стены здания кирпичные, фасады украшены кирпичным декором, а затем побелены. В 1913 году здание принадлежало Я. Г. Эсс.