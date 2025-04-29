Ежегодный фестиваль «Шолоховская весна» отменили в Ростовской области в этом году

Фото: архив музея-заповедника М.А. Шолохова

Власти Ростовской области сообщили о том, что фестиваль «Шолоховская весна» в этом году проводиться не будет. Об этом решении заявили официальные лица из правительства донского региона.Как объяснили представители власти, причиной отмены традиционного фестиваля, проходящего в станице Вешенской, послужили вопросы безопасности и сложившаяся обстановка в области.Стоит подчеркнуть, что в 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Шолохова. В честь этой важной даты в Ростовской области запланировано около трехсот культурных и образовательных мероприятий. Большинство из них, включая фестивали, конкурсы, выставки, чтения, концерты и открытые уроки, намечены на май. В этом году фестиваль должен был состояться в 40-й раз.