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Ежегодный фестиваль «Шолоховская весна» отменили в Ростовской области в этом году

Ежегодный фестиваль «Шолоховская весна» отменили в Ростовской области в этом году

Власти Ростовской области сообщили о том, что фестиваль «Шолоховская весна» в этом году проводиться не будет. Об этом решении заявили официальные лица из правительства донского региона.

Как объяснили представители власти, причиной отмены традиционного фестиваля, проходящего в станице Вешенской, послужили вопросы безопасности и сложившаяся обстановка в области.

Стоит подчеркнуть, что в 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Шолохова. В честь этой важной даты в Ростовской области запланировано около трехсот культурных и образовательных мероприятий. Большинство из них, включая фестивали, конкурсы, выставки, чтения, концерты и открытые уроки, намечены на май. В этом году фестиваль должен был состояться в 40-й раз.
Фото: архив музея-заповедника М.А. Шолохова
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