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На время фестиваля «Шолоховская весна» из Ростова в Вешенскую запустят дополнительные рейсы

На время фестиваля «Шолоховская весна» из Ростова в Вешенскую запустят дополнительные рейсы
Фото: Fotobus.msk.ru
Из Ростова на время фестиваля «Шолоховская весна» в станицу Вешенскую запустят дополнительные автобусы. Об этом 16 мая сообщили в «Донавтовокзале».

Так, рейсы будут отходить от Главного автовокзала 24, 25 и 26 мая.

В пятницу, 24 мая, из Ростова автобусы отправятся в Вешенскую в 6:40 и в 17:00. Прибытие по расписанию - в 15:30 и 23:00. В субботу, 25 мая, рейсы запланированы на 6:00 и 6:40, прибытие - в 12:00 и 15:30. В воскресенье, 26 мая, автобус отойдёт в 6:40 и прибудет к пункту назначения в 15:30.

В обратном направлении можно будет уехать 25 мая в 8:00, прибытие в Ростов - в 16:25, 26 мая - в 0:30 и 8:00 с прибытием на Главный автовокзал Ростова в 6:30 и 16:25. В понедельник, 27 мая, автобусы из Вёшек отправятся в 1:15 и 8:00. Прибытие в Ростов - в 7:13 и 16:25.

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