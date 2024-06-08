Еще один человек едва не погиб, купаясь в Соленом озере под Ростовом
В Ростовской области мужчина едва не утонул во время отдыха на Соленом озере. ЧП случилось днем 7 июня.
На пляже отдыхал мужчина с 5-летним сыном. Семья отправилась на воду, взяв напрокат катамаран. Когда отец с ребенком отплыли подальше от берега, взрослый снял спасательный жилет и нырнул в воду. В этот момент плавсредство стало уносить течением. Испуганный малыш спрыгнул с катамарана вслед за папой. К счастью, ребенок оставался на плаву благодаря жилету. А вот его отец выбился из сил и начал тонуть.
Дежурные спасатели увидели утопающего и бросились на помощь. Они вытащили 32-летнего пострадавшего на берег, оказали ему первую помощь и передали медикам. Ребенок некоторое время находился у сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. По информации издания «Батайск город» позже его забрали родители.
Ранее подобная ситуация случилась с 19-летнем парнем. Днем 6 июня студент спрыгнул с катамарана в Соленое озеро. Его спасти не удалось.