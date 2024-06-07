В Ростовской области в Соленом озере утонул 19-летний парень

Фото: ДонДей

В Батайске Ростовской области 19-летний парень утонул на Соленом озере. Ужасная трагедия случилась 6 июня к концу дня.Как сообщает Battime, юноша пришел к водоему в компании друзей. Молодые люди весело проводили время на берегу. Кто-то из приятелей предложил прокатиться на катамаране. Веселая компания поддержала идею. Ребята отплыли от берега, и в какой-то момент 19-летний юноша спрыгнул с катамарана в воду. После этого парень пропал из виду. Встревоженные друзья стали что есть силы звать на помощь. Однако поблизости никого не оказалось.- В 20:00 мы оттуда уехали, а тело молодого человека так и не достали, потому что спасатели куда-то испарились, — рассказали очевидцы.Они также добавили, что на место приехали родители парня и стали искать его тело самостоятельно. Службы все же прибыли, но потом быстро уехали. Только полиция осталась на месте трагедии, чтобы заполнить документы. Тело парня нашли на следующее утро, 7 июня.Точно такая же ситуация случилась в прошлом году. Молодой человек прыгнул в озеро и утонул. Только тогда спасатели нашли тело спустя несколько часов.