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В Ростовской области в Соленом озере утонул 19-летний парень

В Ростовской области в Соленом озере утонул 19-летний парень
В Батайске Ростовской области 19-летний парень утонул на Соленом озере. Ужасная трагедия случилась 6 июня к концу дня.

Как сообщает Battime, юноша пришел к водоему в компании друзей. Молодые люди весело проводили время на берегу. Кто-то из приятелей предложил прокатиться на катамаране. Веселая компания поддержала идею. Ребята отплыли от берега, и в какой-то момент 19-летний юноша спрыгнул с катамарана в воду. После этого парень пропал из виду. Встревоженные друзья стали что есть силы звать на помощь. Однако поблизости никого не оказалось.

- В 20:00 мы оттуда уехали, а тело молодого человека так и не достали, потому что спасатели куда-то испарились, — рассказали очевидцы.

Они также добавили, что на место приехали родители парня и стали искать его тело самостоятельно. Службы все же прибыли, но потом быстро уехали. Только полиция осталась на месте трагедии, чтобы заполнить документы. Тело парня нашли на следующее утро, 7 июня.

Точно такая же ситуация случилась в прошлом году. Молодой человек прыгнул в озеро и утонул. Только тогда спасатели нашли тело спустя несколько часов.
Фото: ДонДей
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