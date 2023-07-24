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Под Ростовом парень утонул в Соленом озере, упав с катамарана

Под Ростовом парень утонул в Соленом озере, упав с катамарана
Под Ростовом парень упал с катамарана и утонул в Соленом озере. Жуткое ЧП случилось около 17 часов 23 июля.

Молодой человек катался на катамаране. В какой-то момент он упал с плавательного средства. Выбраться из воды самостоятельно ему не удавалось. Пловец начал тонуть, но помочь ему было некому. он находился слишком далеко от берега.

- Спустя какое-то время на место приехали водолазы. Несколько часов они пытались найти тело, но когда на улице стемнело, поиски пришлось отложить, - написали очевидцы в социальных сетях.

Ни МЧС, ни спасатели официальных комментариев о трагедии пока не давали.
Фото: гугл.карты
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