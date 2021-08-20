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Еще 483 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

Еще 483 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

Еще 483 жителя Ростовской области заразились коронавирусом. Данные о заболевших за прошедшие сутки предоставили в региональном правительстве 24 августа.

Больше всего инфицированных оказалось в возрастной группе от 18 до 45. Они составили 34,6% от общего числа заразившихся, это около 167 человек. Также в группе риска - люди от 46 до 65 лет, их около 30%. Пенсионеры и дети набрали примерно по 17%.

Всего за все время пандемии на Дону провели 3,5 миллиона исследований. Из них 121 027 тестов оказались положительными.

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