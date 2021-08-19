Еще 490 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона 21 августа.Больше всего инфицированных оказалось в возрастной группе от 18 до 45 лет. Их оказалось около 40%. На втором месте - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 30% всех заразившихся. Еще примерно по 15% составляют пенсионеры и дети.Всего с начала пандемии из 3,5 миллиона ПЦР-тестов 118 тысяч оказались положительными. За прошедшие сутки в Ростовской области провели больше 15 тысяч исследований. В результате эксперты выявили еще 490 человек, больных коронавирусом.В связи с ситуацией на Дону продолжают действовать жесткие ограничения. Городские власти Ростова отменили День города. Под угрозой - и другие важные для горожан массовые праздники.