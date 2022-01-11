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Еще 391 житель Ростовской области заболел коронавирусом

Еще 391 житель Ростовской области заболел коронавирусом
В Ростовской области растет число людей с подтвержденным коронавирусом. За сутки с 12 по 13 января заболел 391 человек.

Меньше всего инфицированных выявили среди пожилых людей старше 80 лет. В этой возрастной категории положительные результаты тестов на COVID-19 получили 5,4%. Немного больше, 10,7% случаев заражения, зафиксировали среди несовершеннолетних.

Борьбу с инфекцией начали 12,5% пенсионеров от 66 до 79 лет и 31,7% жителей региона от 46 до 65 лет. Наибольшее количество заболевших оказалось среди молодежи. Диагноз подтвердился у 39,7% людей от 18 до 45 лет.

Всего с начала пандемии вирус подхватили 198 232 человека. По информации областного правительства, 9 853 из них скончались от тяжелых последствий, вызванных инфекцией.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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