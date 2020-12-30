Еще 387 человек заболели коронавирусом в Ростовской области. По состоянию на 5 января в регионе насчитывают 53 603 инфицированных.У большинства зараженных COVID-19 протекал бессимптомно или в легкой форме. Те пациенты, у которых болезнь протекала серьезнее, были помещены в ковидные госпитали. В настоящее время в стационарах находятся 2 719 пациентов.Ситуация с распространением вируса остается напряженной. В период новогодних праздников осуществляется контроль за соблюдением «масочного» режима. Гражданам необходимо носить индивидуальные средства защиты в общественных местах: в автобусах, на остановках, в магазинах, на парковках и в лифтах.