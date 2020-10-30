На Дону – еще 314 новых заболевших коронавирусом

В Ростовской области еще 314 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 1 ноября в регионе насчитывают 30 932 инфицированных. Активных носителей вируса - 5 506. В основном люди переносят COVID-19 в легкой форме, но есть и те, кто не может справиться с инфекцией. Коронавирус унес жизни 844 человек.Ситуация в регионе с коронавирусом довольно напряженная. Властям пришлось развернуть дополнительные ковидные койки. Теперь на Дону насчитывают 3 019 мест для больных COVID-19.