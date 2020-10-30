Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону – еще 314 новых заболевших коронавирусом

На Дону – еще 314 новых заболевших коронавирусом
В Ростовской области еще 314 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 1 ноября в регионе насчитывают 30 932 инфицированных. Активных носителей вируса - 5 506. В основном люди переносят COVID-19 в легкой форме, но есть и те, кто не может справиться с инфекцией. Коронавирус унес жизни 844 человек.

Ситуация в регионе с коронавирусом довольно напряженная. Властям пришлось развернуть дополнительные ковидные койки. Теперь на Дону насчитывают 3 019 мест для больных COVID-19.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.