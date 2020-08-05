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Еще 128 человек заразились коронавирусом за сутки на Дону

Еще 128 человек заразились коронавирусом за сутки на Дону
В донском регионе еще у 128 человек подтвердился коронавирус. Данные размещены на сайте регионального правительства.

По состоянию на 7 августа в области насчитывают 13 851 человека с COVID-19. Излечиться удалось 11 198 гражданам.

В Ростовской области до сих пор действует «масочный» режим. Жителям Дона необходимо носить индивидуальные средства защиты в общественных местах. За нарушение эпидрежима на дончан может быть составлен административный протокол.

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