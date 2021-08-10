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Ещё 366 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус

Ещё 366 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус

Ещё 366 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус. О ситуации с COVID-19 сообщили в региональном правительстве 12 августа.

Продолжают бороться за жизнь с инфекцией больше 8 тысяч человек. Из них почти 4 тысячи жителей Ростовской области получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 378 пациентов, 49 находятся в тяжёлом состоянии.

Путём вакцинации долгожданные антитела и возможность посещать заведения общепита, фитнес-залы и другие места массового скопления людей получили 949 тысяч человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 20 936 новых обладателей заветных QR-кода и иммунитета к вирусу. Ещё 16 906 жителей донского региона по состоянию на 12 августа ввели первую дозу прививки.

Всего с начала пандемии в Ростовской области обнаружили 115 186 инфицированных. В том числе 485 новых случаев заражения вирусом выявили за прошедшие сутки.

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