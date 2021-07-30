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Ещё 272 жителя Ростовской области смогли побороть коронавирус

Ещё 272 жителя Ростовской области смогли побороть коронавирус

Ещё 272 жителя Ростовской области смогли побороть коронавирус. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона 2 августа.

Продолжают борьбу с инфекцией больше 7 тысяч человек. Примерно половина из них, 3 643 больных, получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 362 человека. В тяжёлом состоянии находятся 44 жителя Ростовской области.

Коечный фонд на данный момент загружен на 90%. Количество мест для заразившихся уже увеличено в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске и Ростове-на-Дону. В настоящее время на резерве находятся 250 коек, готовые к быстрому разворачиванию.

Всего с начала пандемии на Дону заразились больше 110 тысяч человек, в том числе 438 новых случаев заражения выявлено за прошедшие сутки.

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