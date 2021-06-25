Еще 221 житель Ростовской области пополнил число заболевших COVID-19

В Ростовской области увеличилось число инфицированных коронавирусом. За сутки с 28 по 29 июня диагноз подтвердился у 221 дончанина.Наибольшее количество новых зараженных составили молодежь от 18 до 45 лет (40,3%) и люди от 46 до 65 лет (36,7%). Среди инфицированных оказались 27 пенсионеров от 66 до 79 лет. Также положительные результаты тестов на COVID-19 получили 12 пожилых людей старше 80 и столько же детей.С начала пандемии опасный вирус подхватили 99 084 жителя Ростовской области. Из них 4 660 умерли от тяжелых последствий. Как сообщили в правительстве региона, все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.