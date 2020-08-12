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Еще 126 жителей Дона заболели коронавирусом

Еще 126 жителей Дона заболели коронавирусом
Еще 126 жителей Дона получили положительные тесты на коронавирус сегодня, 14 августа. Данные передает правительство региона.

Общее количество случаев заражения в Ростовской области составляет 14 739, 12 117 из них уже переболели COVID-19. Лечатся от новой инфекции сейчас более двух тысяч дончан. Умерли за весь период 278 жителей. В основном не переносят ковид пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, на данный момент Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Дончане могут без проблем сходить за продуктами, на шоппинг, в салоны красоты, СПА-центры, на экскурсии или тренировки.

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