Еще 126 жителей Дона заболели коронавирусом

Еще 126 жителей Дона получили положительные тесты на коронавирус сегодня, 14 августа. Данные передает правительство региона.Общее количество случаев заражения в Ростовской области составляет 14 739, 12 117 из них уже переболели COVID-19. Лечатся от новой инфекции сейчас более двух тысяч дончан. Умерли за весь период 278 жителей. В основном не переносят ковид пожилые люди с хроническими заболеваниями.Напомним, на данный момент Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Дончане могут без проблем сходить за продуктами, на шоппинг, в салоны красоты, СПА-центры, на экскурсии или тренировки.