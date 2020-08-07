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На Дону коронавирусом заразились еще 126 жителей

На Дону коронавирусом заразились еще 126 жителей
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 126 жителей. Актуальные данные по состоянию на 12 августа сообщило донское правительство.

На данный момент болеют COVID-19 в регионе 2 453 человека. Это без малого шестая часть от общего количества выявленных в Донском крае случаев заражения. Напомним, на днях оно превысило 14 тысяч. Переболели коронавирусом уже более 11 тысяч жителей, а вот 268 не перенесли инфекцию.

Сегодня Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Постановлением губернатора уже разрешена работа всех магазинов, СПА-центров, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров и салонов красоты. С 10 августа на Дону можно сходить в рестораны, кафе или на экскурсию, а с 1 сентября – в театр.

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