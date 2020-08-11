В Ростовской области еще 125 человек заразились коронавирусом

На Дону 125 жителей получили положительный тест на COVID-19. Об актуальных данных на 13 августа сообщает штаб стопкоронаврис.рф.За все время пандемии в регионе выявлено 14 613 инфицированных, 12 002 из них удалось победить заболевание. Число зараженных дончан сейчас составляет 2 337. Жертвами коронавируса стали 274 человека. Трое из них умерли за минувший день.Напомним, Донской край находится на третьем этапе снятия ограничений. На данный момент в области разрешена работа всех магазинов, СПА-центров, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров и салонов красоты. С 10 августа открыли свои двери кафе, рестораны и музеи. С 1 сентября возобновят работу и театры.