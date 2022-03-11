Еще 1 230 человек в Ростовской области заболели коронавирусом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За сутки с 13 по 14 марта положительные результаты ПЦР-тестов получили 1 230 человек.Большинство новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет (33,6%). Еще 27,3% - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. Также борьбу с опасной инфекцией начали дети. Медики зафиксировали 14,3% случаев заболевания среди несовершеннолетних.Положительные результаты ПЦР-тестов получили и пенсионеры. В числе новых зараженных оказалось 17,9% жителей региона от 66 до 79 лет и 6,9% - старше 80 лет.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 347 515 человек. По информации правительства области, большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. 10 532 из них скончались от тяжелых последствий.