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COVID-19 в Ростовской области заболели еще 598 человек

COVID-19 в Ростовской области заболели еще 598 человек
В Ростовской области увеличилось количество зараженных коронавирусом. За сутки с 22 по 23 октября положительные результаты ПЦР-тестов получили 598 человек. Это второй подряд антирекорд по числу новых инфицированных COVID-19.

В числе новых пациентов с коронавирусом – молодежь от 18 до 45 лет (33%) и люди от 46 до 65 лет (28,9%). Также заболели дети и пенсионеры. За минувшие сутки 19,7% людей с подтвержденным диагнозом оказались несовершеннолетними. Немного меньше инфицированных выявили среди людей от 66 до 79 лет (15,1%) и старше 80 лет (3,3%).

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 151 176 жителей донского региона. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть вирус удалось не всем. По информации правительства области, 7 487 пациентов ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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