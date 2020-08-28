Единый звонок в российских школах будет отменен

В школах России, и Ростовской области в частности, будет отменен единый звонок. Это обосновывается тем, что у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности будет индивидуальный график перемен. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.Уроки в каждом классе с 1 сентября будут начинаться и заканчиваться в определенное заранее время. Питание в столовой также будет организовано в разное время. Перемены у всех тоже будут разные. Иными словами, будет отменен единый звонок. Кроме того, в школах откроют дополнительные выходы.Все школы в Ростовской области уже готовы принять 111 тысяч школьников для учебы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Образовательные учреждения снабжены бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха и дезинфицирующими средствами для обработки рук.