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Образовательные учреждения Ростовской области с 1 сентября будут работать по другим правилам

Образовательные учреждения Ростовской области с 1 сентября будут работать по другим правилам
С 1 сентября образовательные учреждения Ростовской области начнут работать по новым санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом 7 августа в ходе брифинга рассказал главный санврач донского региона.

По словам Евгения Ковалева, для работы школ и университетов ежедневно должны проводить дезинфекцию помещений, а также обеззараживание воздуха. Расписание занятий также претерпит изменения. Большие группы учеников не должны пересекаться друг с другом, к примеру, в школьной столовой, поэтому они будут посещать ее в разное время.

- Образовательные организации готовы к соблюдению подобных мер, - отметил главный санитарный врач. - Мы в этом убедились при проведении единого государственного экзамена, когда все было сделано в соответствии с санитарными требованиями.

Кроме того, у всех обучающихся, а также коллектива образовательного учреждения ежедневно будут измерять температуру. Работа школ и университетов будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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