Двух глав Персиановского поселения подозревают в махинациях с бюджетом
На фото слева направо: Роман Еремин и Алексей Бутенко.
В отношении двух глав администрации Персиановского сельского поселения возбудили уголовные дела. Алексея Бутенко и Романа Еремина подозревают в махинациях с бюджетом.
По версии следствия, Алексей Бутенко требовал и получил от директора муниципального предприятия 200 тысяч рублей. За эту сумму чиновник обещал заключить контракт по содержанию дорог в Персиановке. Кроме того, Бутенко вместе с коллегами присвоил 292 тысячи рублей, которые выделили на снос многоквартирного дома.
Предположительно, одним из участников махинация являлся бывший глава администрации Персиановки Роман Еремин. Он возглавлял поселение в 2013 году. Тогда 28-летний чиновник подделал документы, на основании которых переписал муниципальную квартиру в поселке Казачьи Лагери на постороннего человека. В прокуратуре Октябрьского района утверждают, что тот даже не знал о преступных намерениях главы. Через некоторое время Еремин распорядился снова приобрести квартиру в собственность муниципалитета. Таким образом чиновник получил 800 тысяч рублей, сообщил DonDay Новочеркасск.
В отношении Алексея Бутенко возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки», а в отношении Романа Еремина - «Мошенничество» и «Служебный подлог».