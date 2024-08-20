В Ростовской области школьницы избили и раздели девочку на камеру

Фото: соцсети

В городе Таганроге Ростовской области подростки избили сверстницу и сняли это на видео. Кадры с унижением девочки появились в социальных сетях 20 августа.Инцидент произошел в микрорайоне Каменка. Вокруг девочки, которая стояла на коленях, собралась группа школьников. Одна из них наносила удары по лицу своей жертве. По словам очевидцев, после серии ударов пострадавшую пытались раздеть.Только после того как видео с издевательствами получило широкое распространение в сети, в ГУ МВД по Ростовской области заявили, что проведут проверку по этому факту.